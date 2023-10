Grupo Desportivo de Benavente mais perto de ter um novo relvado

A Câmara Municipal de Benavente vai apoiar financeira e tecnicamente o Grupo Desportivo de Benavente (GDB) na substituição do relvado natural por um relvado sintético. O município está a elaborar o caderno de encargos depois do pedido de ajuda feito este ano por parte da direcção do clube. Tendo em conta que a próxima época desportiva está a começar a meta é que até ao final de Agosto o processo possa estar concluído para que o clube lance o concurso para a obra no início de Setembro.

Dado o estado de degradação do relvado natural o Grupo Desportivo de Benavente, em assembleia-geral, optou por um novo relvado sintético. O piso vai permitir que as camadas jovens do clube passem a poder treinar no sintético.