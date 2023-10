Nadador António Martins soma vitórias em Peniche

António Martins, nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu a principal competição de três quilómetros, da prova Peniche a Nadar - Águas Abertas. A competição decorreu num mar com ondulação, corrente marítima e água abaixo dos 17º graus, com a participação de 117 nadadores inscritos.

António Martins somou ainda outra vitória, na prova dos 1.500m que decorreu na Praia dos Supertubos/Molheleste, em Peniche. Numa prova com 72 atletas inscritos o nadador fez o primeiro lugar absoluto e no seu escalão.