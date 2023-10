Ourém apoia construção da Capela Mortuária de São Jorge

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e o presidente da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, formalizaram a 22 de Agosto o protocolo de colaboração que vai viabilizar a construção da Capela Mortuária de São Jorge. Esta ambição da união de freguesias e da população de São Jorge vai contar com um apoio financeiro até ao montante de 105 mil euros, o correspondente a 75% do valor total previsto para a realização da empreitada. Com mais este protocolo de colaboração, o município de Ourém continua a apoiar a dignificação dos cemitérios e capelas mortuárias do concelho através da atribuição de apoios financeiros que permitam a construção, requalificação e ampliação destes equipamentos.