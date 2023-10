Ourém aprovou concurso para reabilitação de rede viária

Na reunião de câmara de 21 de Agosto, o executivo de Ourém aprovou o lançamento do concurso público que visa a reabilitação de várias estradas na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A proposta será agora submetida a apreciação da Assembleia Municipal de Ourém, numa empreitada com uma estimativa orçamental de cerca 745 mil euros. O caderno de encargos do concurso público, dividido em dois lotes de intervenção, prevê a aplicação de novo pavimento betuminoso, com prévia preparação do pavimento, reperfilamento e limpeza das bermas e valetas. Estes trabalhos vão resultar na melhoria do pavimento da faixa de rodagem e do sistema de escoamento das águas pluviais das várias ruas a intervencionar, beneficiando as condições de utilização e de preservação da via. Além da reabilitação da rede viária, a empreitada vai também contemplar arranjos no acesso ao Parque de Merendas de Casal dos Bernardos.