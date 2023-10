Tomar recebeu delegação da China

O vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), recebeu uma delegação da província de Jiangxi, localizada na região nordeste da China, que está a percorrer um itinerário europeu tendo escolhido Tomar como ponto de paragem em Portugal. A delegação é liderada pelo presidente da câmara de Shangrao, uma cidade com mais de seis milhões de habitantes que pretende encontrar novos modelos de desenvolvimento nomeadamente no turismo. A visita aos paços do concelho de Tomar, que se realizou a 21 de Agosto, teve como principal objectivo intercambiar o desenvolvimento económico e cultural, avaliar o ambiente de negócios locais, políticas de apoio para pequenas e médias empresas e encontrar novas oportunidades de cooperação nos campos relacionados de ambos.