A edição deste ano do concurso Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja levou a palco sete concorrentes em traje regional, roupa casual e vestido de noite. Daniela Ferreira, de Aveiras de Cima, foi a preferida dos jurados e vai representar o concelho no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal a 9 de Setembro.