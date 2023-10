A festa dos Cinquentões em Vila Chã de Ourique

A festa dos Cinquentões em Vila Chã de Ourique, em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos, marca o calendário anual das festividades no concelho do Cartaxo. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, não faltou à iniciativa e distribuiu abraços pelos elementos da organização.