Vila Franca de Xira promoveu no dia 28 de Junho a sessão solene

Vila Franca de Xira promoveu no dia 28 de Junho a sessão solene do Dia da Cidade, altura em que foi realizada a concessão da cidadania de mérito. A sessão comemorativa decorreu no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense com a participação do espectáculo Tablao Flamenco.