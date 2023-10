Casal tenta assaltar moradia em Mouriscas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um homem e uma mulher tentaram entrar no interior de uma habitação em Mouriscas, concelho de Abrantes, na manhã de quarta-feira, 23 de Agosto. Ao aperceberem-se que aquela residência tinha pessoas no interior, depois de tentarem forçar a entrada através de uma janela, os assaltantes puseram-se rapidamente em fuga num carro, um Renault Captur de cor cinza-escuro.

Após receber o alerta a Guarda Nacional Republicana deslocou-se de imediato ao local, mas já não havia sinal dos assaltantes. Os suspeitos são um homem, na casa dos 40 anos, de cabelo curto e com uma t’shirt branca vestida, e de uma mulher, mais velha, de camisola vermelha e calças de meia perna.