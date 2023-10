Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria com infiltrações no edifício

O edifício da unidade de saúde da Póvoa de Santa Iria já acusa o passar dos anos e apresenta infiltrações. Câmara de Vila Franca de Xira responsabiliza o Governo.

A degradação das instalações do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria está a preocupar utentes e autarcas. A juntar à falta de médicos de família têm sido reportadas infiltrações nas salas da unidade de saúde. O assunto foi debatido na quarta-feira, 23 de Agosto, na reunião de Câmara de Vila Franca de Xira.

O vereador da CDU, Nuno Libório, disse desconhecer o nível de degradação do edifício daquela unidade de saúde. Após visita ao local confirmou que os utentes estão a usar “instalações deploráveis”. No mesmo sentido foi o vereador da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Vítor Silva recordou que tem questionado a autarquia insistentemente sobre a degradação do espaço.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, remeteu a resolução do problema para o Governo a quem cabe a reabilitação estrutural dos edifícios. Segundo o autarca o assunto está a ser tratado entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo. O autarca sublinhou que o auto de transferência de competências do Governo para o município, na área da saúde, não engloba obras de grande dimensão, mas sim pequenas reparações que vão passar a ser da responsabilidade da autarquia. O ponto para discutir e votar a transferência de competências na área da saúde foi adiado para a próxima reunião do executivo municipal.