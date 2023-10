Circulação alternada em Coruche

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a levar a cabo deste o dia 28 de Agosto uma intervenção de beneficiação do pavimento da EN251, no troço entre o quilómetro 41 e o quilómetro 48, localizado no concelho de Coruche. A realização destes trabalhos obriga à implementação de trânsito alternado, regulado por sistema semafórico, à passagem junto ao local da obra. Os trabalhos serão executados em período diurno, entre as 07h00 e as 18h00, com previsão de conclusão para o dia 5 de Setembro. A IP pede “compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento possa provocar, sendo este necessário para garantir a boa execução dos trabalhos de beneficiação das condições de segurança e mobilidade na EN251”.