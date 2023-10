Comércio tradicional no Cartaxo está a morrer há muitos anos

Pelo país todo o comércio tradicional está a morrer. As grandes superfícies, com o seu poder, vão esmagando os pequenos.

José Silvério

O comércio tradicional está a morrer em todo o lado é um facto, mas há excepções. Caldas da Rainha é um caso exemplar onde na época de Natal nas suas ruas pedonais se vê um mar de gente nas ditas lojas tradicionais às compras e onde a existência de um centro comercial não parece incomodar.

Simões Electrónica

Portugal acabou como país independente. Somos uma miserável região periférica da Europa, onde se sobrevive graças aos milhões de euros que a União Europeia cá despeja todos os dias em troca da alienação do que levou oito séculos a construir.

Luiz Anjos