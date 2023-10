Detido em Salvaterra de Magos por violência doméstica

Um homem de 36 anos de idade foi detido pela GNR por violência doméstica no concelho de Salvaterra de Magos no âmbito de uma investigação que durava há cerca de duas semanas. Na investigação foi possível apurar que homem “exercia violência e ameaçava física e psicologicamente” a sua companheira de 24 anos de idade, de “forma continuada”, refere o Comando Territorial de Santarém. Presente a primeiro interrogatório, o detido, que segundo a Guarda já tem antecedentes criminais, o juiz de instrução aplicou-lhe a medida de coacção de proibição de contacto com a vítima e aproximação da sua residência através de controlo por pulseira electrónica.