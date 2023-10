Detido por tráfico de droga em Vila Nova da Barquinha

Um jovem, de 20 anos, foi detido a 18 de Agosto, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Nova da Barquinha, informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado, acrescentando que foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Segundo a Guarda, a detenção ocorreu no âmbito de uma acção de patrulhamento de prevenção e combate à criminalidade durante a qual realizaram uma fiscalização a um veículo suspeito e uma revista pessoal ao homem que se encontrava na posse de estupefacientes. No âmbito das diligências policiais foram apreendidas 49 doses de cannabis e duas doses de liamba.