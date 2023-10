Jovem detido com droga durante festas da Glória do Ribatejo

Um jovem de 19 anos foi detido por tráfico de droga em Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. O suspeito, abordado por militares do posto de Marinhais, tinha na sua posse 38 doses de MDMA e 15 doses de haxixe. Os guardas apreenderam também uma navalha de corte e 27 euros em dinheiro. A detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento nas festas da localidade quando os militares se depararam com um grupo num local escondido conotado com o consumo de drogas. Alguns dos que estavam no local já estão referenciados pelo consumo de substâncias ilícitas. O detido, que segundo a GNR já tem antecedentes criminais, foi constituído arguido.