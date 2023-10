Morreu o enólogo e professor de Almeirim José Rodrigues

O enólogo de Almeirim, José Rodrigues, que foi professor na Escola Agrária de Santarém durante décadas, onde foi também responsável por um vinho da escola, morreu na sexta-feira, 25 de Agosto. José Rodrigues, com 74 anos, foi provador da Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola do Ribatejo, e depois do Tejo, era mestre em Enologia e Viticultura pelo Instituto Superior de Agronomia tendo participado em vários projectos de investigação.

Na página da Escola Agrária de Santarém descreve-se José Manuel Assunção Rodrigues como um amigo de abraços e afectos. Refere ainda a nota de pesar da escola que era um “Charrua” de alma e de coração, que “tocou a vida de estudantes, colegas e amigos através da sua generosidade na amizade, do seu trato fácil, dos seus ensinamentos e do seu humor inigualável”.

A escola onde deu aulas diz ainda que o professor aposentado “deixou um enorme vazio que não será certamente ocupado pois será impossível esquecer o Mestre”, acrescentando que a dor da sua perda “será certamente atenuada com a celebração da vida que partilhámos com este excelente Ser Humano”. O funeral realizou-se no sábado, 26 de Agosto, pelas 14h30, no cemitério de Almeirim.