PSP identifica viatura que abalroou outras quatro em Povos

Polícia identificou a viatura que chocou contra outras quatro que estavam estacionadas e diz estar a investigar as circunstâncias do embate. Na mesma madrugada a PSP foi chamada ao mesmo bairro devido a desacatos.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já identificou a viatura que abalroou outras quatro que se encontravam estacionadas na Rua José Vanzeller Pereira Palha, no bairro de Povos, no concelho de Vila Franca de Xira, durante a madrugada de segunda-feira 21 de Agosto. Em resposta a O MIRANTE, a força de segurança refere que tem “identificada a viatura que terá provocado os danos” nas outras quatro, “estando a prosseguir os normais trâmites de investigação das circunstâncias”. Confirma também que nessa madrugada recebeu chamadas a alertar para a ocorrência “tendo um dos proprietários referido que se deslocaria a um departamento policial para formalizar a participação de acidente”. Nessa madrugada, explica ainda a Polícia, foram recebidas várias comunicações de “desordem entre vários indivíduos” que estariam a ocorrer em Povos, mas à chegada dos agentes ao local “não havia indícios de qualquer contenda”.

Alguns moradores que acordaram com o barulho do embate da viatura nas que estavam estacionadas, recorde-se, disseram a O MIRANTE que apesar dos contactos insistentes para a Polícia nenhuma patrulha apareceu no local. O despiste seguido de embate ocorreu pelas 02h00. A viatura foi abandonada no local.