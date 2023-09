Passeio sénior na Chamusca e Pinheiro Grande marcado para Outubro

O passeio sénior anual, organizado pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, vai realizar-se em Outubro, nos dias 17, 18, 19 e 20. As inscrições podem ser feitas a partir de 11 de Setembro, na sede da junta na Chamusca ou na delegação do Pinheiro Grande. A visita deste ano vai realizar-se no Alentejo, mais precisamente à vila de Arraiolos e à cidade de Évora. Durante o passeio serão realizadas diversas visitas a espaços culturais e poderão, durante a mesma, provar a gastronomia local.