Pintura e escultura de Eduardo Nunes para ver em Constância

A sala polivalente do Cineteatro Municipal de Constância recebe durante o mês de Setembro uma exposição de pintura e escultura de Eduardo Nunes. Intitulada “Retrospectiva”, a inauguração da exposição decorreu na sexta-feira, 1 de Setembro.

O artista nasceu em Abril de 1963 em Santa Margarida, no concelho de Constância. Estudou na Escola de Artes António Arroio, em Lisboa, na Escola Profissional de Recuperação do Património, em Sintra e na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, na vertente de pintura. Enquanto técnico procedeu ao restauro dos azulejos do claustro do Palácio da Pena em Sintra e trabalhou no Museu Nacional do Azulejo em Lisboa.