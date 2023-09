Projecto “A Música dá Trabalho” vai às escolas de Ourém



O Colégio de São Miguel, o Centro de Estudos de Fátima e a Escola Básica e Secundária de Ourém vão receber o projecto “A Música dá Trabalho” que surge no âmbito de uma candidatura ao Garantir Cultura, e é realizado pela Omnichord. O projecto, que decorre entre 27 e 29 de Setembro, parte de um livro com 22 profissões do sector da música escrito por Hugo Ferreira e Patrícia Martins e ilustrado por Diogo Monteiro (Tenório). O projecto começou por levar a 12 estabelecimentos escolares do primeiro ciclo ao ensino superior um concerto de um projecto musical com ligações à região dando a conhecer às suas comunidades escolares todo o processo que um espectáculo musical envolve desde a chegada do material e dos técnicos ao concerto em si e ao processo de desmontagem.

Com diversos géneros musicais e muitos músicos, técnicos, produtores e profissionais a voltarem à escola onde estudaram para apresentarem o que fazem, pretende-se incentivar também o interesse dos alunos e da comunidade escolar. As acções nas escolas são acompanhadas pela disponibilização antecipada aos alunos de um livro que apresenta uma ilustração e um pequeno texto sobre cada uma das funções ligadas ao sector da música.

Por iniciativa de vários municípios, produtores e no âmbito de uma candidatura de apoio sustentado da Direcção Geral das Artes, “A Música Dá Trabalho” começou a visitar outros territórios, escolas e salas de espectáculos promovendo, a cada vez mais jovens, o contacto e a interacção na sua escola com muitos dos profissionais que são descritos no livro.