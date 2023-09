Sexta edição do “Street Food Entroncamento”

A sexta edição do evento “Street Food Entroncamento” realiza-se de 29 de Setembro a 1 de Outubro, no Largo José Duarte Coelho. A gastronomia é o ponto principal da iniciativa que vai contar também com concertos musicais e mostra de artesanato. Dia 29 de Setembro começa o programa com um concerto do grupo FUN2ROCK, seguido de uma actuação do Dj Tiago Moita. No dia seguinte o público vai contar com a actuação de Mónica Sintra e, uma hora e meia depois, com o DJ Metish. No último dia, 1 de Outubro, decorre a mostra de doçarias “Gordices das Avós”, realizada pela quarta vez no “Street Food Entroncamento”. DJ Kito marca a última animação do evento. A iniciativa tem entrada livre.