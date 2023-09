Bailado, música e humor na programação cultural de Torres Novas até final do ano

A programação do Teatro Virgínia, em Torres Novas, apresenta, de Setembro a Dezembro, espectáculos como o “Lago dos Cisnes” e artistas como João Baião, Rodrigo Leão, César Mourão, Aldo Lima e José Pedro Gomes.

Nos últimos quatro meses de 2023 a programação do Teatro Virgínia, em Torres Novas, vai apresentar um conjunto variado de espectáculos e artistas de renome como João Baião, César Mourão, José Pedro Gomes, entre outros. O último período da programação para 2023 abre a 16 de Setembro com Fritz Kahn and The Miracles. Para assinalar o aniversário da reconstrução do actual edifício, o Teatro Virgínia oferece concertos gratuitos, o primeiro, a 13 de Outubro, com Shirley Davis & The Silverbacks e o segundo, dia 27 do mesmo mês, juntará o DJ e produtor Stereossauro e o músico João Cabrita, que apresentarão “Cachorro sem dono”. Pelo meio, a 20 de Outubro, a sala receberá a estreia nacional do espectáculo de João Baião “Feliz Aniversário”.

O mês de Novembro vai abrir com o espectáculo que celebra os 150 anos da Banda Operária Torrejana, que convidou Sofia Escobar e contará com a participação especial da Banda Filarmónica do Outeiro Grande e da Sociedade Filarmónica União Matense. O Teatro Maior de Idade vai estrear a peça “Sala do Fim” a 10 de Novembro e, a 17 do mesmo mês, Afonso Padilha apresentará “E agora?”. Rodrigo Leão estará no Teatro Virgínia com “Piano para Piano”, assim como os humoristas Aldo Lima e José Pedro Gomes com “Pela ponta do nariz”.

O mês de Dezembro arranca com “O Lago dos Cisnes”, pela Classic Stage, dia 9, fechando a programação do ano, a 16 desse mês, com um concerto de César Mourão. A programação inclui um conjunto de espectáculos “mais intimistas”, que serão apresentados na ‘blackbox’ da Central do Caldeirão, espaço cultural recentemente inaugurado, destaca o município. A programação para crianças a decorrer nesse espaço inclui uma instalação artística que propõe estimular sensorialmente bebés dos três meses aos três anos. As iniciativas fora de portas incluem, ainda, o ciclo de câmara na Igreja de Alcorochel, com a 9.ª Sinfonia de Beethoven pela orquestra Alma Mater, Choral Phydellius, Coral Sinfónico de Portugal e Spatium Vocale. O município destaca, igualmente, as sessões de cinema do Cineclube de Torres Novas e as actividades no âmbito do Lab Criativo.