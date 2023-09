Chamusca Basket no top 10 do circuito nacional de 3x3

O Chamusca Basket clube disputou a final do circuito nacional do torneio 3x3 na cidade da Maia. A equipa composta por Carlos Lopes, Ivan Santos, Marco Francisco e Samuel Garrido realizou três jogos durante a final e somou 28 pontos. O circuito nacional do torneio 3x3 percorreu vários distritos do país, tendo inclusivamente passado pelo distrito de Santarém no dia 11 de Junho. Na última etapa do circuito nacional de basquetebol 3x3, que se realizou entre o dia 25 e 27 de Agosto, foram disputados 469 jogos num evento desportivo que contou com 233 equipas. O torneio organizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol teve 26 etapas e contou com a presença de equipas masculinas e femininas. A final europeia do circuito será jogada na Polónia. Na última reunião da Câmara Municipal da Chamusca foi ractificado o apoio do município ao Chamusca Basket devido aos custos relacionados com o transporte, a estadia e alimentação.