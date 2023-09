Nadador de Tomar representou Portugal nos Mundiais Escolares no Brasil

Atleta da S.F. Gualdim Pais, Afonso Evaristo, participou em várias provas da competição mundial que decorreu em Agosto no Rio de Janeiro.

Afonso Evaristo, nadador da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, em Tomar, representou Portugal nos Jogos Mundiais Escolares ISF U15 Gymnasiade, que decorreram no Rio de Janeiro, Brasil, entre 21 a 25 de Agosto. O atleta participou nos 50, 100 e 200 metros Costas, classificando-se em 16º, 21º e 14º posição, respectivamente. Nas provas de 200 metros Estilos e de Estafetas (4x100 Livres) e 4x100 Estilos Masculino alcançou o 25º, 10º e 8º lugar.

No mês de Maio, Afonso Evaristo participou no Campeonato Nacional de Natação do Desporto Escolar onde garantiu o apuramento para a competição mundial para atletas Sub-15 ao conquistar os títulos de campeão nacional de 100 metros Costas e vice-campeão nacional de 50 e 200 metros Costas. Afonso Evaristo passa a ser o segundo atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais a participar numa competição mundial depois de Bernardo Dionísio.