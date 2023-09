Salvaterra de Magos atribui apoio a associações desportivas

Câmara de Salvaterra de Magos aprovou três protocolos de apoio de âmbito desportivo na reunião de câmara de 22 de Agosto.

O município de Salvaterra de Magos vai apoiar o Clube Desportivo Salvaterrense, a Associação de Shorinji Kempo do concelho e o Grupo Desportivo do Granho, que vai receber a Taça de Portugal de Petanca. Os protocolos de cooperação foram aprovados na reunião de câmara de 22 de Agosto. Para o Clube Desportivo Salvaterrense foi atribuído 1.550 euros para a compra de uma baliza de futebol 11 e 18 mil euros para a prática desportiva. A Associação de Shorinji Kempo será apoiada em 2.500 euros para a participação de seis atletas no Campeonato do Mundo que se realiza a 8 de Outubro em Tóquio, no Japão. O Grupo Desportivo do Granho sofreu um aditamento ao protocolo de 1.500 euros, uma vez que a Taça de Portugal de Petanca, que se realiza a 16 e 17 de Setembro, foi transferida do Algarve para o Granho. Segundo o presidente da câmara, Hélder Esménio, vão estar presentes mais de 500 jogadores.