Tenista Angelina Voloshchuk brilha no campeonato nacional de sub-16

Tenista do AHEAD Clube de Ténis de Alverca venceu todas as provas em que participou.

O AHEAD Clube de Ténis de Alverca brilhou no campeonato nacional de sub-16 de ténis realizado na última semana no Jamor, com particular destaque para Angelina Voloshchuk que conquistou os títulos em singulares, em pares femininos e também em pares mistos. João Morgado, parceiro de Angelina nos pares mistos, também brilhou individualmente, chegando às meias-finais em singulares.

Em prova estiveram ainda os atletas do clube de Alverca Álvaro Carvalho, Ekaterina Laktionova, Frederica Nunes e Tiago Gaspar. Frederica Nunes provou o seu valor ao chegar à segunda ronda da competição e perdendo apenas para a futura finalista do torneio. Já Álvaro Carvalho, Ekaterina Laktionova e Tiago Gaspar, embora não tenham conseguido passar da fase de qualificação, mostraram espírito de luta e prometem continuar a evoluir no mundo do ténis juvenil.