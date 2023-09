Treinos de judo e ginástica retomam no “Parafuso” do Entroncamento

O Grupo Recreativo 1º Outubro de 1911, conhecido como o “Parafuso” do Entroncamento, retomou os treinos de judo e ginástica na primeira semana de Setembro. O grupo, cuja equipa técnica é composta por membros com formação superior, treina atletas de todas as idades. Os treinos da modalidade de judo decorrem à tarde e ao início da noite, enquanto os de ginástica para adultos decorrem de manhã.

Os atletas do clube, que recentemente participaram num open internacional na cidade de Tomar a representar a Associação de Judo do Distrito de Santarém, alcançaram resultados dignos de registo. Diogo Martins, Luís Sousa, Rafael Soares e Miguel Marques ajudaram a selecção a conquistar o terceiro lugar na prova, que contou com a presença de países como França, Espanha, Suíça e Portugal.