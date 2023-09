União de Tomar estreia-se a vencer no Campeonato de Portugal

O União de Tomar estreou-se a vencer no Campeonato de Portugal em futebol, ao bater no seu estádio o Vitória de Sernache por 1-0, na terceira jornada da prova. Menos sorte teve a União de Santarém, derrotada surpreendemente em casa por 1-0 pelo Peniche. A equipa de Tomar soma agora 3 pontos e tem menos um jogo enquanto os escalabitanos contam apenas 2 pontos. Melhor desempenho está a ter a equipa B do FC Alverca, que venceu o Gouveia por 3-1 e está no terceiro lugar com 5 pontos. O Marinhense comanda a série com 7 pontos.