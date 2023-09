Exercício militar em Tancos junta tropas portuguesas e belgas

A Brigada de Reação Rápida realiza de 2 a 16 de Setembro, no Aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, um exercício que vai envolver cerca de 350 militares belgas e diversas aeronaves e viaturas daquele país. Segundo um edital do município da Barquinha, durante o exercício Airlift Block Training – Airforce Led 23, no âmbito da cooperação bilateral Portugal-Bélgica, “serão executados saltos em paraquedas e lançamento de cargas para diversas zonas de lançamento localizadas nos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Chamusca, Constância, Alter do Chão, Idanha-a-Nova e Beja, tanto no período diurno como nocturno”. O município indica ainda que, “desde o planeamento inicial”, foi dedicado um “cuidado especial ao impacto do ruído e transtorno por ele causado às populações” nas áreas de operações.