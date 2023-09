Visita a obras e lançamento da primeira pedra do loteamento municipal do Entroncamento

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, esteve a acompanhar, no dia 1 de Setembro, os trabalhos de reabilitação do Bairro Vila Verde, um bairro histórico do Entroncamento que passou a integrar a bolsa de imóveis do Estado e que após a recuperação vai permitir alargar a oferta de habitação para arrendamento a custos controlados e compatíveis com os rendimentos das famílias. No decorrer da visita, a ministra e o presidente do município, Jorge Faria, realizaram o acto simbólico de lançamento da primeira pedra na obra do loteamento municipal, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, um momento que se seguiu à assinatura do contrato de comparticipação entre a autarquia e o IHRU- Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

O loteamento, cuja obra foi adjudicada à Manteivias Engenharia e Construção S.A., representa um investimento total superior a nove milhões de euros, financiado a 100% pelo IHRU, e integra a primeira fase Estratégia Local de Habitação (ELH) do Entroncamento, no qual serão construídos 64 apartamentos, de tipologias T2 e T3, repartidos por oito blocos de habitação a custos controlados, bem como infraestruturas de apoio às habitações, novos arruamentos, novos estacionamentos e espaços verdes de utilização colectiva.

O presidente da câmara municipal aproveitou o momento para destacar o facto da estratégia não se focar apenas na habitação social. “A nossa premissa é também construir ou reabilitar fogos para oferta a pessoas com carência de habitação, independentemente se têm ou não baixos rendimentos, mas também para a classe média e para os jovens”, disse. Marina Gonçalves referiu que é a complementaridade entre construir e reabilitar que dará resposta às famílias que necessitam de habitação. Marcaram também presença na visita, a secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, e a vice-presidente do conselho directivo do IHRU, Filipa Serpa.