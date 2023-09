Foi no largo do Calvário

Foi no largo do Calvário, durante as Festas de Samora Correia, que o campino Paulo Vasco, mais conhecido por Palau, recebeu elogios dos seus amigos e colegas de profissão e os abraços calorosos e emocionados da família. Irmão, amigo, destemido e inigualável foram alguns dos elogios deixados ao campino de 55 anos, natural de Benavente.