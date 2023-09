Navegar à vela no Borda Rio em Constância

Navegar à vela no Borda Rio em Constância, embarcação de Sérgio Silva, é uma boa aposta para passar um momento em família diferente. A actividade consiste num passeio, com cerca de 45 minutos, limitado a seis passageiros, onde se pode navegar ao longo do rio Tejo e observar o património natural e toda a sua envolvência.