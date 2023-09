Apreendidas armas em contexto de violência doméstica na Póvoa de Santa Iria

Suspeito é caçador e as armas foram apreendidas como medida cautelar. Mulher foi transportada com ferimentos, mas homem nega agressões.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu na Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, seis armas de fogo e uma reprodução de arma de fogo a um homem com 64 anos, suspeito de violência doméstica contra a companheira. Numa nota, a PSP revelou que respondeu a uma situação de violência doméstica a decorrer, tendo a vítima alertado que o homem é caçador, pelo que as autoridades lhe apreenderam as armas como medida cautelar apesar de se encontrarem legais e o suspeito ter autorização para a sua posse.

A mulher agredida teve um ferimento no lábio tendo sido transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira para receber cuidados médicos. O suspeito admitiu uma discussão com a mulher, mas negou as agressões.