Azambuja investe mais de 32 mil euros na construção de ossários

A Câmara Azambuja procedeu à ampliação dos dois cemitérios da vila de Azambuja com a instalação de 98 novos ossários, que se traduzem num investimento municipal de aproximadamente 32.800 euros. Nos Casais de Vale Barbas o cemitério foi reformulado com a instalação de um bloco de 75 gavetões, com a montagem de divisórias e portas em alumínio para uma utilização mais funcional. Por sua vez, o cemitério antigo, que tem maiores limitações de espaço, foi reforçado com a construção de 23 novos gavetões. A concretização destas intervenções nos cemitérios da vila de Azambuja tem como objectivo, explica a autarquia em comunicado, “alargar a capacidade e dignificar aqueles espaços”.