Benavente adere à Rede Nacional de municípios Amigos da Juventude

Câmara de Benavente faz agora parte da Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Autarquia compromete-se a promover políticas dirigidas aos jovens do concelho.

O município de Benavente foi admitido na Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. Esta rede é pioneira na concepção, implementação e avaliação de políticas locais de juventude estruturantes e sustentáveis e eleva o actual compromisso da autarquia com os jovens do concelho potenciando e melhorando a criação de mais e melhores políticas amigas da juventude. A rede é gerida pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), entidade que representa as associações juvenis de base local e regional perante os poderes públicos e políticos e promove um diálogo estruturado e a inclusão de jovens com menos oportunidades na sociedade.

A Câmara de Benavente afirma que pretende continuar a promover e a fortalecer as suas políticas dirigidas aos jovens como um eixo central da sua acção e envolver os jovens através do voluntariado e das associações juvenis do concelho.