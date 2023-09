Dádiva de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai promover uma colheita de sangue e registo de dadores de medula óssea no dia 10 de Setembro, domingo, das 08h30 às 12h30, na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Bairro da CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. No evento anterior foram recolhidas 39 unidades de sangue a 53 participantes, 15 deles dadores pela primeira vez. A associação lembra que apenas é necessário ter consigo o Cartão de Cidadão ou, para cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, o comprovativo de registo no Serviço Nacional de Saúde.