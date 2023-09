Mação atribui bolsas de estudo a alunos do ensino superior

Candidaturas para atribuição ou renovação de bolsas de estudo para o ensino superior abriram a 1 de Setembro e duram até 15 de Outubro.

O município de Mação abriu, a 1 de Setembro, candidaturas para atribuição ou renovação de bolsas de estudo para o ensino superior para o ano lectivo 2023/2024. As candidaturas vão estar abertas até 15 de Outubro e podem ser efectuadas nos serviços da Câmara de Mação. Cada bolseiro vai ter direito a 150 euros mensais durante 10 meses. As bolsas de estudo são atribuídas por concurso, com base no rendimento per capita comprovado de cada candidato. O boletim de candidatura e o regulamento de atribuição de bolsas de estudo, onde constam os documentos obrigatórios a entregar, estão disponíveis para impressão na autarquia e no site do município, na secção de Regulamentos.