Requalificados passeios junto ao Centro Escolar Salgueiro Maia

A requalificação de passeios na Rua Dr. Luís Sá, junto ao Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, foi recentemente concluída. A empreitada custou 40.174 euros e foi financiada pela Câmara de Santarém tendo os trabalhos sido executados pela União de Freguesias da Cidade de Santarém ao abrigo da delegação de competências municipais celebrada entre as duas autarquias.

“Este tipo de obras é fundamental para preservar ao máximo a segurança dos munícipes, bem como melhorar significativamente as condições de circulação rodoviária e de peões no local”, considera o município em nota de imprensa.