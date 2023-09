Rixa durante a madrugada na cidade de Alverca

Desacatos envolveram um grupo de pessoas durante a madrugada de sábado, 2 de Setembro. Desentendimentos começaram alegadamente num estabelecimento e acabaram por causar prejuízos noutro bar no centro da cidade.

Na madrugada de sábado, 2 de Setembro, ocorreu uma rixa no centro da cidade de Alverca do Ribatejo que envolveu cerca de uma dezena de pessoas e, no meio dos desentendimentos, um dos intervenientes usou uma arma branca. O MIRANTE apurou que os desacatos ocorreram perto do bar Meet Lounge, mas o responsável pela concessão garante que a confusão começou noutro estabelecimento da cidade e que se estendeu para a via pública.

Filipe Cunha, que explora o estabelecimento desde 2018, diz que só soube dos desacatos no sábado de manhã, 2 de Setembro, através de clientes e funcionários uma vez que não estava no bar. “O que consegui saber através das câmaras de vigilância que temos foi que um indivíduo tentou fugir para o nosso estabelecimento e negámos a entrada. Isto já foi depois da meia-noite. Tivemos arremesso de cadeiras, um vidro danificado e houve pessoas que saíram sem pagar”, relata. Segundo Filipe Cunha o prejuízo material ronda os 600 euros. O concessionário diz que apresentou queixa no relatório elaborado pela PSP e vai ser assistente no processo. “O que se passa na via pública não é da nossa responsabilidade”, afirma.

O MIRANTE solicitou esclarecimentos à Polícia de Segurança Pública, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição. Já os responsáveis do estabelecimento nocturno onde alegadamente começaram os desentendimentos não quiseram prestar quaisquer comentários.