Sede da Filarmónica do Entroncamento assaltada durante a noite

As instalações da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento foram assaltadas durante a noite de 31 de

Agosto para 1 de Setembro, segundo comunicado da colectividade enviado para a redacção de O MIRANTE. A associação adianta que, para além dos estragos nas portas e desarrumação causada, detectou o furto de um televisor e do retroprojector e de alguns instrumentos entretanto recuperados pela PSP. O nosso jornal contactou a Polícia de Segurança Pública para tentar saber se tinha sido detido ou identificado algum suspeito do assalto não tendo recebido resposta até ao fecho desta edição.