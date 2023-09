Trabalhador cai durante obras em hotel de Tomar

Um trabalhador ficou em estado grave depois de cair durante as obras do Hotel Vila Galé, em Tomar. O MIRANTE apurou que o homem caiu de uma altura de sete metros na Rua de Santa Iria, que depois foi cortada ao trânsito. Segundo os Bombeiros do Município de Tomar o alerta foi dado pelas 17h51 na segunda-feira, 4 de Setembro. Para o local foram mobilizados três veículos e oito operacionais dos Bombeiros Municipais de Tomar, ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Polícia de Segurança Pública.