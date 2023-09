Artista de projecto do Hospital de Santarém expõe obras no Porto

Tomás Vieira, artista da OficINa – Arte Bruta Inclusiva, integrada no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Distrital de Santarém (HDS), é autor de duas peças da exposição «Portreto de La Animo Art Brut etc», patente no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Este marco importante para a OficINa – Arte Bruta Inclusiva - foi assinalado com a visita à exposição por um grupo de utentes do projecto, que teve lugar na terça-feira, 29 de Agosto, no qual se incluiu o artista Tomás Vieira.

A mostra é composta por peças seleccionadas da Coleção Treger Saint Silvestre que se relacionam com processos de auto-representação e foram produzidas, maioritariamente, em contextos de doença.

A OficINa – Arte Bruta Inclusiva - tem por objectivo apostar na reabilitação de pessoas com doença mental grave mobilizando a arte como ferramenta terapêutica. Pintura, costura ou restauro de móveis são algumas das actividades desenvolvidas neste espaço. De acordo com o curador António Saint Silvestre, a exposição “Portreto de La Animo Art Brut etc” é considerada “a maior mostra de Arte Bruta alguma vez realizada na Península Ibérica”. O transporte dos utentes da OficINa – Arte Bruta Inclusiva - contou com o apoio da Câmara de Santarém.