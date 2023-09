Instituições de Salvaterra de Magos recebem apoio financeiro

O executivo da Câmara de Salvaterra de Magos aprovou os protocolos com a Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos e o Centro de Bem Estar Social (CBES) de Marinhais numa sessão camarária que se realizou a 22 de Agosto. A Santa Casa vai contar com cinco mil euros para assegurar as despesas correntes face aos aumentos generalizados na alimentação, electricidade, água, gás e combustíveis. No caso do CBES de Marinhais foi atribuído o valor de 5.940 euros para apoio na reparação de alguns equipamentos, tais como a máquina de lavar roupa e central de incêndios da creche, na aquisição de um triturador para a cozinha, sistema de segurança para WC e PVC para as paredes, bem como aplicar porta nova de serviço.

Na mesma sessão o executivo aprovou um protocolo de cooperação com a Casa do Povo de Muge para apoiar a realização de pequenas obras, tais como a lavagem e tratamento dos telhados da sede da associação e colocação de rede metálica nas janelas do pavilhão do Inatel. Recorde-se que o pavilhão do Inatel em Muge foi reaberto ao fim de duas décadas em Maio deste ano. A câmara e a Junta de Freguesia de Muge investiram cerca de 25 mil euros para viabilizar a prática desportiva no pavilhão, gerido e dinamizado pela Casa do Povo de Muge. O espaço sofreu obras ao nível de reboco, pintura, substituição de pavimento e foi adquirido novo material desportivo como balizas.