Milena Castro deixa o Chega e fica como vereadora independente em Benavente

Vereadora eleita pelo Chega na Câmara de Benavente demarca-se do partido e fica como independente até final do mandato.

A vereadora na Câmara de Benavente que tinha sido eleita pelo Chega, Milena Castro, desvinculou-se do partido. A autarca vai terminar o mandato, que dura até 2025, como vereadora independente. O anúncio foi feito em reunião do executivo municipal, na segunda-feira, 4 de Setembro. A vereadora disse que a decisão foi comunicada ao Chega no dia 23 de Agosto e que não foi fácil de tomar. “Os acontecimentos internos pesaram nesta tomada de decisão. O Chega desviou-se do caminho na escolha do que está certo e do que está errado”, afirmou na reunião.

A autarca disse a O MIRANTE que não se queria alongar em comentários mas que pesou na sua decisão a inoperância do partido a nível nacional em relação ao que se passou no concelho de Benavente. Recorde-se que, tal como o nosso jornal noticiou, Milena Castro rompeu a ligação com o Chega de Benavente em Janeiro de 2022 alegando um ambiente de opressão. Na altura, alguns membros da comissão política do partido fizeram chegar às caixas de correio dos munícipes uma carta onde criticaram a postura e trabalho da autarca.

A concelhia lançou na altura um comunicado referindo que a vereadora deixou de frequentar as reuniões concelhias e de acatar as sugestões da direcção. Os seis signatários – José Dotti, João Bacatelo, Gil Mendia, Alfredo Fernandez, Rúben Vicente e Luís Moreirinhas – alegaram que Milene Castro decidiu afastar-se completamente da concelhia depois de saber que não tinha sido incluída nas listas de candidatos a deputados, pelo Chega, nas últimas eleições legislativas.

Em declarações a O MIRANTE, a vereadora disse na altura que continuava a militar no Chega e a consultar a direcção nacional do partido e negou as justificações da concelhia dizendo não terem qualquer tipo de fundamento. Agora decidiu desvincular-se por completo do Chega.