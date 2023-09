Morre em despiste de Porsche contra muro do quartel de Abrantes

Renato Pegueiro, natural de Mouriscas, seguia no lugar do pendura quando o condutor, um amigo seu, perdeu o controlo do automóvel e embateu contra o muro do quartel militar.

Renato André Pegueiro morreu, aos 22 anos, na madrugada de quinta-feira, 31 de Agosto, na sequência de um despiste de automóvel na Estrada Nacional 3 junto ao Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes. O automóvel, da marca Porsche, era conduzido por um amigo da vítima e embateu contra o muro do quartel militar de Abrantes, que ficou parcialmente destruído.

A vítima mortal seguia no lugar do pendura e no banco de trás viajava outro jovem que, tal como o condutor, sofreu ferimentos, mas estão fora de perigo. Renato Pegueiro foi transportado em estado muito grave para o Hospital de Abrantes e transferido de helicóptero do INEM, pelas 04h00, para uma unidade hospitalar em Lisboa onde acabou por ser declarado o óbito.

Renato Pegueiro era natural de Mouriscas, freguesia do concelho de Abrantes, e estava a frequentar um mestrado em Economia. Licenciado em Contabilidade apresentava-se, numa rede social profissional, como “trabalhador, focado nos objectivos, autónomo e com sentido de liderança”.

No local do acidente estiveram os bombeiros de Abrantes, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação e a Polícia de Segurança Pública num total de 14 operacionais apoiados por cinco viaturas.