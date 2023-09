Morreu Carlos Borrego, responsável da frota automóvel da Câmara de Santarém

Faleceu de forma inesperada o responsável da frota automóvel da Câmara de Santarém, Carlos Filipe Semblante Borrego, com 49 anos de idade. Vivia em Almeirim de onde é natural e não lhe eram conhecidos problemas de saúde. Aliás, segundo a família, não tomava medicamentos, era uma pessoa activa, gostava de andar de bicicleta e na véspera do falecimento estava bem de saúde e até tinha mandado uma mensagem à mãe a brincar com a vitória do Benfica.

Carlos Borrego trabalhava há quase três décadas na Câmara de Santarém, para onde entrou por concurso e onde iniciou a sua vida laboral. Filho único, vivia sozinho numa habitação de família na Rua de Coruche e contactava regularmente com os pais, que residem em Santarém. Os pais que estranharam, no domingo, 27 de Agosto, o facto de o filho não atender o telemóvel. Dirigiram-se à habitação e acabaram por encontrar Carlos falecido na cama.