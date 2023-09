Serviço de Pneumologia do Hospital de Santarém implementa técnica inovadora

Técnica inovadora implementada no Hospital Distrital de Santarém visa o tratamento e alívio de sintomas em doentes com derrame pleural recorrente.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) iniciou recentemente uma técnica inovadora para o tratamento e alívio de sintomas em doentes com derrame pleural recorrente (acumulação de líquido no espaço pleural). O procedimento consiste na colocação de drenos tunelizados de longa duração. Segundo o director do Serviço de Pneumologia, Gustavo Reis, a técnica poderá vir a beneficiar muitos doentes. “Os dois grupos principais serão os doentes com cancro do pulmão ou de outros órgãos em que ocorra envolvimento pleural com acumulação de líquido e também doentes com insuficiência cardíaca que podem também desenvolver derrame pleural recorrente sintomático”, explica.

De acordo com Luís Rodrigues, pneumologista no HDS, “é um procedimento minimamente invasivo, com baixo risco de complicações, que proporciona um alívio sintomático rápido e significativo e permite realizar drenagens periódicas do líquido acumulado sempre que os sintomas o justifiquem sem necessidade de novas punções. Em muitos casos, o próprio doente ou seus cuidadores podem ser ensinados a fazer a drenagem no domicílio evitando deslocações e recurso ao hospital”, afirma.

O procedimento é realizado em regime de ambulatório, demorando 20-30 minutos e o doente pode voltar ao domicílio imediatamente após a realização do mesmo. Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, salienta que “a aposta crescente na diferenciação técnica tem sido um dos grandes objectivos da instituição, de modo a oferecer os melhores cuidados aos seus utentes”.