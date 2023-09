Eleitos Rei e Rainha das Vindimas do Cartaxo

Tomás Formiga, da freguesia de Vale da Pedra e Beatriz Ramos, da freguesia de Valada, foram os escolhidos pelos jurados, entre 11 concorrentes, para Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo 2023.

O pavilhão municipal de exposições do Cartaxo esteve cheio na gala de eleição do Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo e os 11 candidatos subiram ao palco para três desfiles, em que vestiram traje regional, roupa casual e roupa de gala. Tomás Formiga, da freguesia de Vale da Pedra e Beatriz Ramos, da freguesia de Valada, são o Rei e Rainha das Vindimas do concelho do Cartaxo 2023. A gala realizou-se sábado, 16 de Agosto, e a Big Band do Cartaxo, do maestro Rolando Ferreira, abrilhantou o espectáculo.

Beatriz Ramos somou ao título o prémio fotogenia. O prémio Vítor de Sousa, que distingue a candidata mais simpática, foi para Margarida Gaia, com 16 anos, de Vila Chã de Ourique. Eva Rodrigues, da União de Freguesias de Ereira e Lapa, foi segunda dama de honor e Carolina Matos, da freguesia de Vale da Pedra, foi eleita primeira dama de honor. Bernardo Jardim, da União de Freguesias de Ereira e Lapa, foi escolhido para segundo pajem e Rafael Louro, da Freguesia de Valada, para primeiro pajem.

O concurso tem em conta o conhecimento sobre o município, tradições e cultura vitivinícola, a expressão, à vontade, postura, criação de empatia com o público e sentido de orgulho pelas raízes.