Exposição de Cerâmica da Universidade Sénior do Sardoal

O espaço Cá da Terra vai ter em exibição, entre 22 de Setembro e 17 de Novembro, a exposição de cerâmica da Universidade Sénior de Sardoal. A mostra, inaugurada no âmbito das Festas do Concelho do Sardoal, integra cerca de três dezenas de peças elaboradas por 14 alunos nas aulas de cerâmica da Universidade Sénior, que são leccionadas por Sofia Neves e Maria Milheiriço.

No período das Festas do Concelho, de 22 a 24 de Setembro, a exposição pode ser visitada das 14h00 às 20h00. Nos restantes dias pode ser visitada no horário de funcionamento do Cá da Terra, de terça a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, e ao sábado, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h30.