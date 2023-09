Feira do Autor da Lezíria do Tejo em Azambuja

A Feira do Autor da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (FACIL), que tem como objectivo promover os autores locais, os livros e a leitura, vai decorrer nos dias 22, 23 e 24 de Setembro, no Páteo do Valverde, em Azambuja. A iniciativa é organizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), através da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lezíria do Tejo, e vai reunir obras editadas por escritores dos 11 municípios associados da CIMLT, dando assim oportunidade aos visitantes de conhecerem e adquirirem as obras, e também de contactarem com os próprios autores .

A feira conta ainda com sessões de contos, dois momentos de showcooking, venda de livros, animação infantil, uma maratona de poesia, momentos musicais e encontros com autores locais. Na sexta-feira, 22 de Setembro, pelas 14h30 o jovem historiador e músico Bruno de Brito, natural de Aveiras de Cima, vai fazer uma apresentação do seu trabalho “Sons e Lendas da Riba do Tejo”. Às 15h30 é a vez da autora azambujense Inês Ramos dar a conhecer o seu livro “Segue! Mar calmo nunca fez bons marinheiros”. Na tarde de domingo, 24 de Setembro, pelas 15h30, o Museu Municipal de Azambuja dinamiza a sessão “Histórias e leituras partilhadas: memórias do Mestre Sebastião”, e às 16h30 a escritora Ana Vidal apresenta a sua obra “A poesia é para comer”, acompanhada pelo showcooking da Chef azambujense Madalena Dias. A FACIL abre na sexta-feira às 09h30, no sábado, às 10h00 e no domingo, às 14h00. O encerramento, nos três dias, está marcado para as 18h00.